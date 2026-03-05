Azərbaycan və OECD arasında investisiya mühiti müzakirə edilib
İqtisadiyyat
- 05 mart, 2026
- 17:15
Azərbaycanla İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) arasında mövcud əməkdaşlığın cari vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.
"Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr nazir müavini Səməd Bəşirli ilə OECD-nin Qlobal Əlaqələr Katibliyinin Avrasiya şöbəsinin rəhbəri Vilyam Tompsonla görüşündə aparılıb.
Görüşdə Azərbaycan ilə OECD arasında tərəfdaşlığın yeni fəaliyyət sahələri üzrə genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Xüsusilə, iqtisadi islahatlar, investisiya mühiti, dayanıqlı inkişaf və institusional potensialın gücləndirilməsi istiqamətlərində birgə təşəbbüslərin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Son xəbərlər
18:08
Video
İran və regiondakı hadisələrlə bağlı "Baku TV" və "Haber Global" birgə yayım edəcəkMedia
18:08
Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyibXarici siyasət
18:02
Sunniya Durrani-Camal: "Azərbaycan regionlar arasında strateji enerji körpüsü rolunda möhkəmlənib"Energetika
18:02
Moldova parlamentinin deputatı: Azərbaycana qarşı barbar hücumunu pisləyirikXarici siyasət
17:58
Bahar Muradova: İranın Naxçıvana hücumu ilə Azərbaycanı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi uğursuz olacaqXarici siyasət
17:56
Livan İran vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlibDigər ölkələr
17:51
Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcəkXarici siyasət
17:51
İsrail Əlborz əyalətində İran qərargahına zərbələr endiribDigər ölkələr
17:49
Foto