    Азербайджан и ОЭСР обсудили инвестиционный климат

    Экономика
    05 марта, 2026
    • 17:47
    Азербайджан и ОЭСР обсудили инвестиционный климат

    Азербайджан и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра Самеда Баширли с руководителем отдела Евразии Секретариата глобальных отношений ОЭСР Уильямом Томпсоном.

    На встрече были рассмотрены возможности расширения партнерства между Азербайджаном и ОЭСР по новым сферам деятельности. В частности, была подчеркнута важность совместных инициатив в направлениях экономических реформ, инвестиционного климата, устойчивого развития и усиления институционального потенциала.

