Азербайджан и ОЭСР обсудили инвестиционный климат

Азербайджан и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра Самеда Баширли с руководителем отдела Евразии Секретариата глобальных отношений ОЭСР Уильямом Томпсоном.

На встрече были рассмотрены возможности расширения партнерства между Азербайджаном и ОЭСР по новым сферам деятельности. В частности, была подчеркнута важность совместных инициатив в направлениях экономических реформ, инвестиционного климата, устойчивого развития и усиления институционального потенциала.