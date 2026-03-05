İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    "Turan Tovuz"un məşqçisi Ruslan Abışov: "Kəpəz"ə daha çox qol vura bilərdik"

    Futbol
    • 05 mart, 2026
    • 17:11
    Turan Tovuzun məşqçisi Ruslan Abışov: Kəpəzə daha çox qol vura bilərdik

    "Turan Tovuz" Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda "Kəpəz"ə daha çox qol vura bilərdi.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın məşqçisi Ruslan Abışov mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis Gəncə təmsilçisinə iki cavabsız qolla qalib gəldikləri matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "İkinci hissənin əvvəlində vurduğumuz qoldan sonra ümumi hesabda 3:0 öndə idik. Əks-hücumlarda epizodlar yaradıb daha çox qol vura bilərdik. Artıq bu matçı unudub çempionat oyununa hazırlaşacağıq. Kubokda hədəfimiz böyükdür, finala qədər getmək istəyirik. Birinci oyunda da qələbə (1:0) qazanmışdıq. Amma bu, bizim üçün heç nəyi dəyişmirdi. Matça ciddi hazırlaşmışdıq. Erkən qol komandada bir az arxayınlıq yaratdı. Bu da oyuna təsir göstərirdi".

    Qeyd edək ki, "Turan Tovuz" Azərbaycan Kubokunun yarımfinalında "Zirə" ilə üz-üzə gələcək.

