İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan və Böyük Britaniya data mərkəzlərinə investisiyaları müzakirə ediblər

    İKT
    • 05 mart, 2026
    • 17:11
    Azərbaycan və Böyük Britaniya data mərkəzlərinə investisiyaları müzakirə ediblər

    Azərbaycan və Böyük Britaniya süni intellekt üzrə data mərkəzlərinə investisiya istiqamətində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müzakirələr Böyük Britaniyanın elm, innovasiya və texnologiyalar nazirinin müavini Baroness Lloyd ilə görüşdə baş tutub.

    "Görüşdə Azərbaycan – Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığının yeni mərhələsi, xüsusilə süni intellekt, kibertəhlükəsizlik və rəqəmsal transformasiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə etdik",-deyə nazir qeyd edib.

    R. Nəbiyev həmçinin Böyük Britaniya universitetləri ilə birgə proqramlar, təqaüdlər və rəqəmsal akademiyalar vasitəsilə insan kapitalının inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparıldığını bildirib.

    Azərbaycan və Böyük Britaniya data mərkəzlərinə investisiyaları müzakirə ediblər
    Azərbaycan və Böyük Britaniya data mərkəzlərinə investisiyaları müzakirə ediblər
    Azərbaycan Böyük Britaniya Rəşad Nəbiyev Baroness Lloyd data mərkəzləri
    Foto
    Азербайджан и Великобритания обсудили инвестиции в дата-центры
    Foto
    Azerbaijan, UK discuss investments in AI data centers

    Son xəbərlər

    18:08
    Video

    İran və regiondakı hadisələrlə bağlı "Baku TV" və "Haber Global" birgə yayım edəcək

    Media
    18:08

    Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:02

    Sunniya Durrani-Camal: "Azərbaycan regionlar arasında strateji enerji körpüsü rolunda möhkəmlənib"

    Energetika
    18:02

    Moldova parlamentinin deputatı: Azərbaycana qarşı barbar hücumunu pisləyirik

    Xarici siyasət
    17:58

    Bahar Muradova: İranın Naxçıvana hücumu ilə Azərbaycanı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi uğursuz olacaq

    Xarici siyasət
    17:56

    Livan İran vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    17:51

    Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək

    Xarici siyasət
    17:51

    İsrail Əlborz əyalətində İran qərargahına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    17:49
    Foto

    Abşeronda 425 cüdoçu kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan verib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti