Азербайджан и Великобритания обсудили инвестиции в дата-центры
- 05 марта, 2026
- 18:06
Азербайджан и Великобритания обсудили углубление сотрудничества в области инвестиций в дата-центры для искусственного интеллекта.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".
По его словам, обсуждения состоялись на встрече с заместителем министра науки, инноваций и технологии Соединенного Королевства баронессой Лиз Ллойд.
"На встрече мы обсудили новый этап стратегического партнерства Азербайджана и Великобритании, в частности, возможности расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой трансформации", - отметил министр.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития человеческого капитала посредством совместных программ, стипендий и цифровых академий с университетами Великобритании.