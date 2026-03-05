Азербайджан и Великобритания обсудили инвестиции в дата-центры

Азербайджан и Великобритания обсудили углубление сотрудничества в области инвестиций в дата-центры для искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с заместителем министра науки, инноваций и технологии Соединенного Королевства баронессой Лиз Ллойд.

"На встрече мы обсудили новый этап стратегического партнерства Азербайджана и Великобритании, в частности, возможности расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой трансформации", - отметил министр.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития человеческого капитала посредством совместных программ, стипендий и цифровых академий с университетами Великобритании.