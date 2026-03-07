Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    США запустят программу по страхованию судов в Персидском заливе

    Международная финансовая корпорация развития США (DFC) и американское министерство финансов запустят программу перестрахования судов в Персидском заливе с суммой страхового покрытия до $20 млрд для нормализации морских поставок через Ормузский пролив на фоне конфликта с Ираном.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении этой корпорации.

    "Механизм перестрахования DFC будет страховать убытки на сумму примерно до $20 млрд на постоянной основе", - сказано в документе.

    Программа призвана нормализовать поставки нефти, СПГ, удобрений и других товаров через Ормузский пролив на фоне конфликта Ираном. Об этом, заявил генеральный директор DFC Бен Блэк.

    "В сотрудничестве с Центральным командованием Вооруженных сил США покрытие DFC обеспечит уровень безопасности, который не может предоставить ни одна другая программа. Мы уверены, что наш механизм перестрахования позволит нефти, бензину, СПГ, авиационному топливу и удобрениям снова поступать через Ормузский пролив в другие страны мира", - сказал он.

    Персидский залив Ормузский пролив США страхование судов
