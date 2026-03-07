Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Посол Ирана прокомментировал сообщения о гибели 32 тыс. человек во время протестов

    В регионе
    • 07 марта, 2026
    • 02:56
    Сообщения о гибели 32 тыс. человек во время протестов в Иране не соответствуют действительности и являются частью гибридной войны против Исламской Республики.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу в эксклюзивном интервью главному редактору "Baku TV" Турану Ибрагимову.

    По его словам, гибридная война против Ирана ведется с июня прошлого года.

    "Первым этапом этой гибридной войны стала прямая военная атака, которая продолжалась 12 дней", - отметил дипломат.

    Он утверждает, что США и Израиль, прикрываясь защитой участников последних протестов в Иране, планировали нападение на Исламскую Республику.

    "Они хотели нанести удар и разрушить политическую структуру Ирана", - сказал посол.

    Далее дипломат рассказал о протестах, начавшихся на фоне экономической ситуации в стране. По его словам, в Иране базары традиционно играют значительную роль в политической, экономической, культурной и даже религиозной жизни.

    "В Тегеране, Тебризе, Ширазе, когда вы посещаете базары, рядом можно увидеть крупные школы и мечети. Такая же ситуация и в Исфахане. Почему? Потому что их создавали люди, активно участвующие в экономической жизни. Последние протесты начались именно на базаре, и президент Масуд Пезешкиан провел переговоры с торговцами и достиг договоренности", - отметил он.

    Моджтаба Демирчилу также связал последующие протесты с призывами сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви. При этом он признал, что вооруженные столкновения были организованы некоторыми лицами внутри страны.

    "Были предатели, а также террористы, прибывшие в Иран из-за рубежа", - сказал дипломат.

    Отвечая на вопрос Т.Ибрагимова о возможном провале иранских спецслужб, посол отметил, что в ходе протестов происходили столкновения между полицией и протестующими.

    Иран Моджтаба Демирчилу Протесты в Иране
    İran səfiri son etirazlarda 32 min insanın öldürülməsi xəbərinə münasibət bildirib
