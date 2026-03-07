Глава МИД Чехии вызвал посла республики в Иране в Прагу для консультаций

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка вызвал для консультаций в Прагу посла республики в Иране Витезслава Грепла.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь чешского дипломатического ведомства Адам Черге, слова которого приводит портал Idnes.

"Министр иностранных дел Петр Мацинка вызвал чешского посла в Тегеране Витезслава Грепла для консультаций в Прагу. Посольство республики в Иране пока возглавляет временный поверенный в делах", - отметил представитель МИД.

В Праге, в частности, выразили обеспокоенность "иранскими враждебными и неспровоцированными акциями против стран Персидского залива, которые не являются частью ближневосточного конфликта".