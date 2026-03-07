Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Глава МИД Чехии вызвал посла республики в Иране в Прагу для консультаций

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 05:25
    Глава МИД Чехии вызвал посла республики в Иране в Прагу для консультаций

    Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка вызвал для консультаций в Прагу посла республики в Иране Витезслава Грепла.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь чешского дипломатического ведомства Адам Черге, слова которого приводит портал Idnes.

    "Министр иностранных дел Петр Мацинка вызвал чешского посла в Тегеране Витезслава Грепла для консультаций в Прагу. Посольство республики в Иране пока возглавляет временный поверенный в делах", - отметил представитель МИД.

    В Праге, в частности, выразили обеспокоенность "иранскими враждебными и неспровоцированными акциями против стран Персидского залива, которые не являются частью ближневосточного конфликта".

    Чехия посол Иран Петр Мацинка Витезслав Грепл
    Ты - Король

    Последние новости

    05:25

    Глава МИД Чехии вызвал посла республики в Иране в Прагу для консультаций

    Другие страны
    04:59

    ПВО Саудовской Аравии сбила дроны у крупнейшего нефтяного месторождения

    Другие страны
    04:33

    Сербия эвакуировала 262 граждан из ОАЭ из-за напряженности на Ближнем Востоке

    Другие страны
    04:11

    КСИР объявил о начале 24-го этапа операции против Израиля

    В регионе
    03:57

    США запустят программу по страхованию судов в Персидском заливе

    Другие страны
    03:18

    Минфин США: Вашингтон готовит крупнейшую бомбардировку Ирана

    Другие страны
    03:06

    Эрдоган назначил новых послов Турции в ряд стран

    В регионе
    02:56

    Посол Ирана прокомментировал сообщения о гибели 32 тыс. человек во время протестов

    В регионе
    02:53

    Кувейт заявил об уничтожении 14 запущенных из Ирана ракет

    Другие страны
    Лента новостей