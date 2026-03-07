Эрдоган назначил новых послов Турции в ряд стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил послов в ряд стран.

Как сообщает Report, соответствующие распоряжения главы государства опубликованы в "Официальной газете".

Согласно документу, Мустафа Кибароглу назначен постоянным представителем Турции при отделении Организации Объединенных Наций (ООН) в Вене, Мустафа Тюркер Ары - послом в Тбилиси, а заместитель генерального директора по странам Балкан и Центральной Европы Министерства иностранных дел Бариш Джейхун Эрджиес - послом в Тиране.

Кроме того, председатель Института по правам человека и равенству Турции (TİHEK) Фахреддин Алтун назначен послом в Ватикане.