    Эрдоган назначил новых послов Турции в ряд стран

    • 07 марта, 2026
    • 03:06
    Эрдоган назначил новых послов Турции в ряд стран

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил послов в ряд стран.

    Как сообщает Report, соответствующие распоряжения главы государства опубликованы в "Официальной газете".

    Согласно документу, Мустафа Кибароглу назначен постоянным представителем Турции при отделении Организации Объединенных Наций (ООН) в Вене, Мустафа Тюркер Ары - послом в Тбилиси, а заместитель генерального директора по странам Балкан и Центральной Европы Министерства иностранных дел Бариш Джейхун Эрджиес - послом в Тиране.

    Кроме того, председатель Института по правам человека и равенству Турции (TİHEK) Фахреддин Алтун назначен послом в Ватикане.

    Ərdoğan bir sıra ölkələrə səfirlər təyin edib
