İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ərdoğan bir sıra ölkələrə səfirlər təyin edib

    Region
    • 07 mart, 2026
    • 02:08
    Ərdoğan bir sıra ölkələrə səfirlər təyin edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir sıra ölkələrə səfirlər təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısının sərəncamları "Rəsmi Qəzet"də dərc olunub.

    Sərəncama əsasən Mustafa Kibaroğlu Türkiyənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Vyana Ofisindəki daimi nümayəndəsi, Mustafa Türker Arı Tbilisidə, Xarici İşlər Nazirliyinin Balkan ölkələri və Mərkəzi Avropa üzrə baş direktor müavini Barış Ceyhun Ərciyes Tiranada səfir təyin ediliblər.

    Eyni zamanda Türkiyə İnsan Hüquqları və Bərabərlik Qurumunun (TİHEK)-in sədri Fəxrəddin Altun Vatikana səfir təyin olunub.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Səfir təyinat

    Son xəbərlər

    02:10

    "Baku TV" İranın müdafiə və siyasi sistemindəki pərakəndəliyə diqqət çəkib

    Xarici siyasət
    02:08

    Ərdoğan bir sıra ölkələrə səfirlər təyin edib

    Region
    01:48

    Tramp: İranın təslim olması döyüş potensialını itirdikdə mümkündür

    Digər ölkələr
    01:22

    İranın səfiri: Naxçıvana PUA hücumu ilə bağlı ikitərəfli iş aparılmalıdır

    Xarici siyasət
    01:13

    İran Ordusu ABŞ-nin "USS Abraham Linkoln" gəmisinə zərbə endirdiyini bildirib

    Region
    01:01

    BMT İranda mülki əhaliyə kömək etməyə hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    00:54

    İranın səfiri "Baku TV"nin bəzi suallarından yayınıb

    Xarici siyasət
    00:44

    BƏƏ-nin XİN başçısı İranın Naxçıvana dron hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    00:38

    İsrail Ordusu İrandan yeni raket atəşi barədə məlumat yayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti