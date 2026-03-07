Сербия эвакуировала 262 граждан из ОАЭ из-за напряженности на Ближнем Востоке

Сербия эвакуировала 262 своих граждан из Объединенных Арабских Эмиратов на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает балканское бюро Report, эвакуация была организована Министерством иностранных дел Сербии при участии национального авиаперевозчика Air Serbia.

По данным ведомства, среди эвакуированных есть дети. Все пассажиры были благополучно доставлены из Дубая в Белград.

Сообщается, что государственный секретарь МИД Сербии Дамьян Йович и представители министерства ранее прибыли в ОАЭ для координации эвакуации и оказания помощи гражданам.

По словам Йовича, по поручению президента и правительства Сербии МИД совместно с Air Serbia продолжает эвакуацию граждан из районов, затронутых военным конфликтом на Ближнем Востоке.

Он также отметил, что после открытия безопасных воздушных коридоров Air Serbia стала одной из первых авиакомпаний, выполнивших эвакуационный рейс из ОАЭ.

Ожидается, что в ближайшие дни будут организованы дополнительные рейсы для эвакуации граждан Сербии, в том числе из Бахрейна, Кувейта и Катара через Эр-Рияд.

Посол Сербии в ОАЭ Владимир Марич сообщил, что в стране проживают тысячи сербских граждан, и подготовка новых рейсов для их возвращения на родину продолжается.