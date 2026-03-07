Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Сербия эвакуировала 262 граждан из ОАЭ из-за напряженности на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 04:33
    Сербия эвакуировала 262 граждан из ОАЭ из-за напряженности на Ближнем Востоке

    Сербия эвакуировала 262 своих граждан из Объединенных Арабских Эмиратов на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

    Как сообщает балканское бюро Report, эвакуация была организована Министерством иностранных дел Сербии при участии национального авиаперевозчика Air Serbia.

    По данным ведомства, среди эвакуированных есть дети. Все пассажиры были благополучно доставлены из Дубая в Белград.

    Сообщается, что государственный секретарь МИД Сербии Дамьян Йович и представители министерства ранее прибыли в ОАЭ для координации эвакуации и оказания помощи гражданам.

    По словам Йовича, по поручению президента и правительства Сербии МИД совместно с Air Serbia продолжает эвакуацию граждан из районов, затронутых военным конфликтом на Ближнем Востоке.

    Он также отметил, что после открытия безопасных воздушных коридоров Air Serbia стала одной из первых авиакомпаний, выполнивших эвакуационный рейс из ОАЭ.

    Ожидается, что в ближайшие дни будут организованы дополнительные рейсы для эвакуации граждан Сербии, в том числе из Бахрейна, Кувейта и Катара через Эр-Рияд.

    Посол Сербии в ОАЭ Владимир Марич сообщил, что в стране проживают тысячи сербских граждан, и подготовка новых рейсов для их возвращения на родину продолжается.

    Сербия ОАЭ эскалация на Ближнем Востоке эвакуация
    Serbiya 262 vətəndaşını BƏƏ-dən təxliyə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    04:59

    ПВО Саудовской Аравии сбила дроны у крупнейшего нефтяного месторождения

    Другие страны
    04:33

    Сербия эвакуировала 262 граждан из ОАЭ из-за напряженности на Ближнем Востоке

    Другие страны
    04:11

    КСИР объявил о начале 24-го этапа операции против Израиля

    В регионе
    03:57

    США запустят программу по страхованию судов в Персидском заливе

    Другие страны
    03:18

    Минфин США: Вашингтон готовит крупнейшую бомбардировку Ирана

    Другие страны
    03:06

    Эрдоган назначил новых послов Турции в ряд стран

    В регионе
    02:56

    Посол Ирана прокомментировал сообщения о гибели 32 тыс. человек во время протестов

    В регионе
    02:53

    Кувейт заявил об уничтожении 14 запущенных из Ирана ракет

    Другие страны
    02:21

    Посол Ирана в Азербайджане: Страна, подвергшаяся атаке, должна защищаться

    Внешняя политика
    Лента новостей