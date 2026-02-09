İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Serbiyanın Ədliyyə Nazirliyi Aİ-nin təzyiqi iddialarını rədd edib

    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 02:20
    Serbiyanın Ədliyyə Nazirliyi Aİ-nin təzyiqi iddialarını rədd edib

    Serbiyanın Ədliyyə Nazirliyi bazar günü Avropa İttifaqı rəsmilərinin prokurorlar və məhkəmə islahatları ilə bağlı son qərarlara görə ədliyyə naziri Nenad Vujiçə təzyiq göstərdiyi iddialarını təkzib edib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, nazirliyin bəyanatında "Brüsseldən hər hansı razılaşmalar və ya təzyiqlər" barədə səsləndirilən iddiaların "yanlış və əsassız" olduğu bildirilib.

    Qeyd olunub ki, qurumun fəaliyyəti hüququn aliliyinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə konstitusion və qanuni səlahiyyətlər çərçivəsində həyata keçirilir.

    Vurğulanıb ki, Serbiyanın Ali Prokurorlar Şurasının üzvü olan N.Vujiç Brüsseldə Aİ rəsmiləri ilə görüşlərdən əvvəl dövlət prokurorlarının təyinatı məsələsi üzrə müzakirələrə başlayıb və bunu vaxtında institusional addımlar atılmasını tələb edən yeni hüquqi müddəalarla əsaslandırıb.

    Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Serbiyada məhkəmə-hüquq qanunlar paketi qəbul edilib və həmin qanunlar ixtisaslaşmış qurumlara müvəqqəti təyin olunmuş prokurorların öz əvvəlki vəzifələrinə qayıtmasını nəzərdə tutur. Bu hadisədən sonra Avropa Komissiyası Serbiya rəhbərliyinə sözügednən qanunlar paketinin icrasını dayandırmaqla bağlı çağırış edib.

    Hüquq ekspertləri xəbərdarlıq ediblər ki, məhkəmə-hüquq qanunlarının icrası Mütəşəkkil Cinayətkarlıq üzrə Prokurorluqda cəmi doqquz daimi prokurorun qalmasına səbəb ola və iri cinayət işləri üzrə istintaqları zəiflədə bilər.

    Serbiya Avropa İttifaqı

    Son xəbərlər

    02:20

    Serbiyanın Ədliyyə Nazirliyi Aİ-nin təzyiqi iddialarını rədd edib

    Digər ölkələr
    01:45

    İtaliyada dəmir yolu təxribatı terror aktı kimi araşdırılır

    Digər ölkələr
    01:13

    Nigeriyada baş verən yol qəzasında 30 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    00:39

    Livanda beşmərtəbəli binanın uçması nəticəsində altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    00:10

    Donald Tramp amerikalıları ölkənin seçki sistemini düzəltməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:46

    Hindistan ABŞ ilə sövdələşmələr üçün Rusiya neftindən imtina edir

    Digər ölkələr
    23:21

    ABŞ-nin vitse-prezidentinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    23:17
    Foto

    Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilib

    Fərdi
    23:11

    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti