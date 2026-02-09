Министерство юстиции Сербии отвергло утверждения о давлении со стороны ЕС

Министерство юстиции Сербии в воскресенье опровергло утверждения о том, что представители Европейского союза оказывали давление на министра юстиции Ненада Вуича в связи с последними решениями по реформам прокуратуры и судебной системы.

Как сообщает балканское бюро Report, в заявлении министерства отмечается, что высказывания о якобы существующих "договоренностях или давлении со стороны Брюсселя" являются "ложными и необоснованными".

Подчеркивается, что деятельность ведомства осуществляется строго в рамках конституционных и законных полномочий и направлена на укрепление верховенства права.

Отмечается также, что Ненад Вуич, являющийся членом Высшего совета прокуроров Сербии, еще до встреч с представителями ЕС в Брюсселе инициировал обсуждения по вопросу назначения государственных прокуроров, обосновав это новыми правовыми положениями, требующими своевременных институциональных шагов.

Напомним, ранее в Сербии был принят пакет судебно-правовых законов, предусматривающий возвращение временно назначенных прокуроров специализированных органов на их прежние должности. После этого Европейская комиссия призвала руководство Сербии приостановить реализацию данного законодательного пакета.

Юридические эксперты предупредили, что применение этих судебно-правовых норм может привести к тому, что в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью останется всего девять постоянных прокуроров, что способно ослабить расследование крупных уголовных дел.