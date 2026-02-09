Britaniyanın Baş naziri həftə ərzində istefa verməyə məcbur edilə bilər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer həftə ərzində istefa verməyə məcbur edilə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi hakim Leyboristlər Partiyasındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Bu cür danışıqlara səbəb, pedofiliyada ittiham olunan amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynlə dost olan Peter Mandelsonun Böyük Britaniyanın ABŞ-dakı səfiri vəzifəsinə təyin edilməsi ilə bağlı qalmaqal olub. Bu qalmaqal ötən gün Britaniya Baş nazirinin aparat rəhbəri Morqan MakSuininin istefasına gətirib çıxarıb.

    Nəşr bildirib ki, bir sıra hakim Leyborist Partiyasının millət vəkilləri, Mandelsonun səfir təyinatını təsdiqləməsinə baxmayaraq, Starmerin hələ də vəzifəsini saxlamasına təəccübləndilər.

    Dauninq küçəsi 10 ünvanında yerləşən bəzi işçilər hökumət rəsmilərinə gizli şəkildə zəng edərək baş naziri istefa verməyə və ya kabinetdən özlərinin istefa verməsinə razı salmağı və bununla da onun istefasını təmin etməyi tapşırıblar. Nazirlərdən birinin müşavirinin sözlərinə görə, Starmerin növbəti həftə vəzifəsində qalma şansı "50-50"-dir.

    Agentlik vurğulayıb ki, Starmer vəzifəsini qorumaq üçün ötən ilin sentyabr ayında İngiltərənin cənubunda mənzil almaq üçün dövlət rüsumunun ödənilməməsi ilə bağlı qalmaqal fonunda kabinetdən ayrılan keçmiş müavini Angela Rayneri hökumətə qaytarmağı təklif edə bilər.

    Bundan əlavə, o, hazırkı enerji təhlükəsizliyi və karbon neytrallığı naziri Ed Milibandı daha nüfuzlu bir nazirliyə rəhbər təyin edə və bununla da ambisiyalarını yerinə yetirə bilər. Starmerin istefa verməsi halında həm Rayner, həm də Miliband əvvəllər baş nazir vəzifəsinə ehtimal olunan namizədlər kimi qeyd olunmuşdu.

    Bloomberg: Стармер может подать в отставку в ближайшую неделю

