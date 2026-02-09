"Milan"ın vingeri yayda İngiltərə Premyer Liqasına qayıda bilər
Futbol
- 09 fevral, 2026
- 14:17
İtaliyanın "Milan" klubunun vingeri Kristian Pulişiç yayda İngiltərə Premyer Liqasına qayıda bilər.
"Report" "GiveMeSport"a istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı futbolçunun xidmətində "Tottenhem" maraqlıdır.
"Rossonerilər" amerikalı oyunçunu təxminən 55 milyon avro qarşılığında satmağa hazırdır.
K.Pulişiç 2023-cü ilin iyulunda "Çelsi"dən 20,8 milyon avroya transfer olunub.
Qeyd edək ki, A Seriyası təmsilçisi ilə 2027-ci ilin yayınadək müqaviləsi olan futbolçu cari mövsümdə bütün turnirlərdə 20 matçda 10 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
14:36
"Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar veribFutbol
14:32
Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcəkRegion
14:31
Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürübMaliyyə
14:23
Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmurRegion
14:23
Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadırTurizm
14:22
Naxçıvana MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
14:21
Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:20
Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşübDigər ölkələr
14:18