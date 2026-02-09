İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda indiyədək 25 nəfər atalıq məzuniyyətindən yararlanıb

    Sosial müdafiə
    • 09 fevral, 2026
    • 14:11
    Azərbaycanda indiyədək 25 nəfər atalıq məzuniyyətindən yararlanıb

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nirliyinin "Əmək və Məşğulluq" altsistemində (ƏMAS) 18 işəgötürən tərəfindən 25 işçiyə uşağının doğulması ilə bağlı ödənişli məzuniyyət verilməsinə dair əmr rəsmiləşdirilib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq nazirlikdən məlumat verilib.

    Xatırladaq ki, əmək münasibətləri ilə bağlı qanunvericilikdə edilmiş və hazırda qüvvədə olan yeni dəyişikliklərdən biri də uşağının doğulması ilə əlaqədar kişilərə doğuşdan əvvəl və doğuşdan sonrakı dövrləri əhatə edən 14 təqvim günü ödənişli məzuniyyətin verilməsidir.

    Bununla əlaqədar yanvar ayında ƏMAS-da işəgötürən tərəfindən işçiyə qeyd edilən məzuniyyətin verilməsinə dair əmrin rəsmiləşdirilməsi üçün yeni funksionallıq yaradılıb.

    В Азербайджане 25 отцов воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком

