В Азербайджане 25 отцов воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком

В Азербайджане к настоящему времени отпуском по отцовству воспользовались 25 человек.

В ответ на запрос Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, приказы о предоставлении 25 работникам оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка были оформлены в подсистеме "Труд и занятость" (ƏMAS) 18 работодателями.

Напомним, что одним из новых изменений, внесенных в законодательство, касающееся трудовых отношений, и действующих в настоящее время, является предоставление мужчинам 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка, охватывающего периоды до и после родов.

В связи с этим в январе в ƏMAS был создан новый функционал для оформления работодателем приказа о предоставлении работнику указанного отпуска.