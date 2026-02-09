В Азербайджане 25 отцов воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком
Социальная защита
- 09 февраля, 2026
- 14:25
В Азербайджане к настоящему времени отпуском по отцовству воспользовались 25 человек.
В ответ на запрос Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, приказы о предоставлении 25 работникам оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка были оформлены в подсистеме "Труд и занятость" (ƏMAS) 18 работодателями.
Напомним, что одним из новых изменений, внесенных в законодательство, касающееся трудовых отношений, и действующих в настоящее время, является предоставление мужчинам 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка, охватывающего периоды до и после родов.
В связи с этим в январе в ƏMAS был создан новый функционал для оформления работодателем приказа о предоставлении работнику указанного отпуска.
Последние новости
14:56
Бочорошвили: Грузия желает, чтобы с США сформировалось стратегическое партнерствоВ регионе
14:54
В Азербайджане с начала 2026 года более 200 семей арендовали жилье у государстваФинансы
14:53
Генсек: IRU намерено превратить Средний коридор в "образцовый коридор" - ИНТЕРВЬЮИнфраструктура
14:44
ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено около 670 га территорииВнутренняя политика
14:42
Бетси Бернс Корн: Азербайджан имеет стратегическое значениеВнешняя политика
14:41
Экс-замглавы "Нафтогаза" Бойко назначена руководителем ГТС УкраиныДругие страны
14:38
В Азербайджане к административной ответственности привлечены 43 главы муниципалитетовВнутренняя политика
14:33
Минюст Азербайджана выявил незаконное выделение 3 142 га земли муниципалитетамиВнутренняя политика
14:28