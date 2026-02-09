Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане 25 отцов воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком

    Социальная защита
    • 09 февраля, 2026
    • 14:25
    В Азербайджане 25 отцов воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком

    В Азербайджане к настоящему времени отпуском по отцовству воспользовались 25 человек.

    В ответ на запрос Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, приказы о предоставлении 25 работникам оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка были оформлены в подсистеме "Труд и занятость" (ƏMAS) 18 работодателями.

    Напомним, что одним из новых изменений, внесенных в законодательство, касающееся трудовых отношений, и действующих в настоящее время, является предоставление мужчинам 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка, охватывающего периоды до и после родов.

    В связи с этим в январе в ƏMAS был создан новый функционал для оформления работодателем приказа о предоставлении работнику указанного отпуска.

    отцовский отпуск Минтруда занятость мужчины
    Azərbaycanda indiyədək 25 nəfər atalıq məzuniyyətindən yararlanıb
    25 people in Azerbaijan benefited from paternity leave to date
    Ты - Король

    Последние новости

    14:56

    Бочорошвили: Грузия желает, чтобы с США сформировалось стратегическое партнерство

    В регионе
    14:54

    В Азербайджане с начала 2026 года более 200 семей арендовали жилье у государства

    Финансы
    14:53

    Генсек: IRU намерено превратить Средний коридор в "образцовый коридор" - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    14:44

    ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено около 670 га территории

    Внутренняя политика
    14:42

    Бетси Бернс Корн: Азербайджан имеет стратегическое значение

    Внешняя политика
    14:41

    Экс-замглавы "Нафтогаза" Бойко назначена руководителем ГТС Украины

    Другие страны
    14:38

    В Азербайджане к административной ответственности привлечены 43 главы муниципалитетов

    Внутренняя политика
    14:33

    Минюст Азербайджана выявил незаконное выделение 3 142 га земли муниципалитетами

    Внутренняя политика
    14:28

    Джаббар Мусаев официально покинул должность главы ИВ Нахчывана

    Внутренняя политика
    Лента новостей