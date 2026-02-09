Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşüb
Digər ölkələr
- 09 fevral, 2026
- 14:20
Liviya sahillərində göyərtəsində 55 miqrantı daşıyan rezin qayıq aşıb, iki körpə də daxil olmaqla 53 nəfər ölüb və ya itkin düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Miqrasiya üzrə Beynəlxalq Təşkilat məlumat yayıb.
Qayıq fevralın 6-da Liviyada Zuvaradan şimalda aşıb. Liviya hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilən axtarış-xilasetmə əməliyyatı zamanı iki nigeriyalı qadın xilas edilib.
Miqrasiya üzrə Beynəlxalq Təşkilatın məlumatına görə, təkcə yanvar ayında Aralıq dənizinin mərkəzində ekstremal hava şəraitində baş verən çoxsaylı gəmi qəzaları nəticəsində azı 375 miqrant ölüb və ya itkin düşüb.
Son xəbərlər
14:36
"Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar veribFutbol
14:32
Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcəkRegion
14:31
Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürübMaliyyə
14:23
Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmurRegion
14:23
Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadırTurizm
14:22
Naxçıvana MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
14:21
Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:20
Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşübDigər ölkələr
14:18