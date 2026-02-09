Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Liviya sahillərində göyərtəsində 55 miqrantı daşıyan rezin qayıq aşıb, iki körpə də daxil olmaqla 53 nəfər ölüb və ya itkin düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Miqrasiya üzrə Beynəlxalq Təşkilat məlumat yayıb.

    Qayıq fevralın 6-da Liviyada Zuvaradan şimalda aşıb. Liviya hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilən axtarış-xilasetmə əməliyyatı zamanı iki nigeriyalı qadın xilas edilib.

    Miqrasiya üzrə Beynəlxalq Təşkilatın məlumatına görə, təkcə yanvar ayında Aralıq dənizinin mərkəzində ekstremal hava şəraitində baş verən çoxsaylı gəmi qəzaları nəticəsində azı 375 miqrant ölüb və ya itkin düşüb.

    У берегов Ливии перевернулась лодка: 53 мигранта погибли или пропали без вести
    Boat capsizes off Libyan coast, 53 migrants dead or missing

