    У берегов Ливии перевернулась лодка: 53 мигранта погибли или пропали без вести

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 14:06
    У берегов Ливии перевернулась лодка: 53 мигранта погибли или пропали без вести

    У берегов Ливии перевернулась резиновая лодка с 55 мигрантами, 53 человека, включая двух младенцев, погибли или пропали без вести.

    Как передает Report, об этом сообщила Международная организация по миграции.

    Судно перевернулось 6 февраля к северу от Зувары в Ливии. В ходе поисково-спасательной операции, проведенной ливийскими властями, были спасены две нигерийские женщины.

    По данным Международной организации по миграции, только в январе в результате многочисленных "невидимых" кораблекрушений в центральной части Средиземного моря в условиях экстремальной погоды погибли или пропали без вести по меньшей мере 375 мигрантов.

