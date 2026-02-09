У берегов Ливии перевернулась лодка: 53 мигранта погибли или пропали без вести

У берегов Ливии перевернулась резиновая лодка с 55 мигрантами, 53 человека, включая двух младенцев, погибли или пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщила Международная организация по миграции.

Судно перевернулось 6 февраля к северу от Зувары в Ливии. В ходе поисково-спасательной операции, проведенной ливийскими властями, были спасены две нигерийские женщины.

По данным Международной организации по миграции, только в январе в результате многочисленных "невидимых" кораблекрушений в центральной части Средиземного моря в условиях экстремальной погоды погибли или пропали без вести по меньшей мере 375 мигрантов.