У берегов Ливии перевернулась лодка: 53 мигранта погибли или пропали без вести
Другие страны
- 09 февраля, 2026
- 14:06
У берегов Ливии перевернулась резиновая лодка с 55 мигрантами, 53 человека, включая двух младенцев, погибли или пропали без вести.
Как передает Report, об этом сообщила Международная организация по миграции.
Судно перевернулось 6 февраля к северу от Зувары в Ливии. В ходе поисково-спасательной операции, проведенной ливийскими властями, были спасены две нигерийские женщины.
По данным Международной организации по миграции, только в январе в результате многочисленных "невидимых" кораблекрушений в центральной части Средиземного моря в условиях экстремальной погоды погибли или пропали без вести по меньшей мере 375 мигрантов.
Последние новости
14:19
Австралия - следующий пункт в повестке ЕС расширить свободную торговлю - ОБЗОРДругие страны
14:18
Папикян: МО Армении отчитается о фортификационно-инженерных работах на границе за 3 годаВ регионе
14:18
Папоян: Участие России в проекте TRIPP не предполагаетсяВ регионе
14:11
Фото
Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших еврейских организаций СШАВнешняя политика
14:06
У берегов Ливии перевернулась лодка: 53 мигранта погибли или пропали без вестиДругие страны
13:56
Песков: РФ не получила ответа от США на предложение направить $1 млрд в Совет мираВ регионе
13:49
СМИ: Украина попросит у ЕС дополнительные Patriot и NASAMSДругие страны
13:37
Из здания аэропорта Атырау эвакуировали людей из-за сообщения о взрывчатом веществеВ регионе
13:33