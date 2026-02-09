İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadır

    Turizm
    • 09 fevral, 2026
    • 14:23
    Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı 283 hotel var.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, həmin hotellərdən 23-ü beş ulduzlu, 43-ü dörd ulduzlu, 101-i üç ulduzlu, 84-ü iki ulduzlu, 32-si isə bir ulduzludur.

    Yüksək kateqoriyalı hotellərin əhəmiyyətli hissəsi Bakıda yerləşir. Belə ki, paytaxtda 10 beş ulduzlu, 26 dörd ulduzlu, 72 üç ulduzlu, 72 iki ulduzlu və 28 bir ulduzlu hotel fəaliyyət göstərir.

    Beləliklə, Bakıda yerləşən ulduzlu hotellərin ümumi sayı 208-dir. Bu da ölkə üzrə mövcud olan ulduzlu hotellərin 73,5 %-i deməkdir.

    Ulduzlu hotellərin sayındakı mövcud bölgü ölkədə turizm infrastrukturunun inkişafı və yerləşmə imkanlarının şaxələndirilməsi baxımından mühüm göstərici hesab olunur.

