В Баку расположены 74% отелей со звездным рейтингом
Туризм
- 09 февраля, 2026
- 15:05
В Азербайджане насчитывается 283 отеля разных категорий.
Как сообщает Report, из них 23 отеля пятизвездочной категории, 43 - четырехзвездочной, 101 - трехзвездочной, 84 - двухзвездочной и 32 - с одной звездой.
Большая часть отелей высокой категории расположена в Баку. В столице функционируют 10 пятизвездочных, 26 четырехзвездочных, 72 трехзвездочных, 72 двухзвездочных и 28 отелей с одной звездой.
Таким образом, общее количество отелей с рейтингом в Баку составляет 208, что равно 73,5% от всех имеющих звездную категорию отелей страны.
