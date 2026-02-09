Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Туризм
    • 09 февраля, 2026
    • 15:05
    В Баку расположены 74% отелей со звездным рейтингом

    В Азербайджане насчитывается 283 отеля разных категорий.

    Как сообщает Report, из них 23 отеля пятизвездочной категории, 43 - четырехзвездочной, 101 - трехзвездочной, 84 - двухзвездочной и 32 - с одной звездой.

    Большая часть отелей высокой категории расположена в Баку. В столице функционируют 10 пятизвездочных, 26 четырехзвездочных, 72 трехзвездочных, 72 двухзвездочных и 28 отелей с одной звездой.

    Таким образом, общее количество отелей с рейтингом в Баку составляет 208, что равно 73,5% от всех имеющих звездную категорию отелей страны.

    отели звездный рейтинг туризм гостиничный бизнес
    Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadır
    74% of star-rated hotels located in Baku
    Лента новостей