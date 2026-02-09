İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Qış olimpiadasında iştirak edəcək Azərbaycan idmançısının fiziki və psixoloji vəziyyəti açıqlanıb

    • 09 fevral, 2026
    • 14:06
    Qış olimpiadasında iştirak edəcək Azərbaycan idmançısının fiziki və psixoloji vəziyyəti açıqlanıb

    İtaliyanın Milan və Kortina-dAmpetso şəhərlərində keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsevin fiziki və psixoloji vəziyyəti qaydasındadır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan komandasının şef de-missionu Anar Bağırov Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

    Yarış öncəsi hazırlıq prosesi barədə də danışan MOK rəsmisi bildirib ki, idmançı tam gücü ilə mübarizəyə köklənib:

    "Vladimir hazırda çox gərgin və intizamlı məşq edir. O, gündə iki dəfə - həm səhər, həm də axşam olmaqla buz üzərinə çıxaraq öz proqramını təkmilləşdirir. Fiziki və psixoloji vəziyyəti qaydasındadır. İtaliyadakı Olimpiya kəndində komandamız üçün hər bir şərait yaradılıb və biz sabahkı çıxışı həyəcanla gözləyirik".

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında ölkəmizin idman şərəfini qoruyan fiqurlu konkisürən Vladimir Litvintsev sabah ilk yarışına start verəcək. Onun ilk çıxışı Bakı vaxtı ilə saat 18:30-da qısa proqram üzrə baş tutacaq.

    V.Litvintsev fevralın 13-də sərbəst proqramda, Kortina-dAmpetso şəhərində isə idmançımız Anastasiya Papatoma dağ xizəyi üzrə yarışda fevralın 18-də öz qüvvəsini sınayacaq.

