İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Gürcüstanda Şərq-Qərb magistralı 2030-cu ilin sonunadək hazır olacaq

    Region
    • 08 fevral, 2026
    • 20:36
    Gürcüstanda Şərq-Qərb magistralı 2030-cu ilin sonunadək hazır olacaq

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ölkənin strateji mövqeyindən maksimum istifadə etmək üçün hökumətin ardıcıl addımlar atdığını bildirib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə siyasətçi "POSTV"yə müsahibəsində danışıb.

    Baş nazir qeyd edib ki, əsas prioritetlərdən biri Gürcüstanın əlaqə və tranzit funksiyalarının gücləndirilməsidir: "Ölkəmizin strateji mövqeyindən istifadə etmək üçün əlimizdən gələni edirik. Vəzifələrimizdən biri bağlantı və tranzit funksiyalarını inkişaf etdirməkdir".

    Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə genişmiqyaslı infrastruktur layihələrinə böyük investisiyalar yönəldilir.

    Baş nazir bildirib ki, mövcud plana əsasən, 2030-cu ilin sonunadək əsas magistral yolun ( "Orta Dəhliz"in bir hissəsi olan və Asiyanı Avropa ilə birləşdirən Şərq-Qərb magistralı) demək olar ki, bütün hissələri Türkiyə sərhədindən Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinədək tamamlanacaq.

    Kobaxidze qeyd edib ki, bu layihələr Gürcüstanın regional nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi rolunu daha da gücləndirəcək, həmçinin ölkənin iqtisadi inkişafına və beynəlxalq ticarət imkanlarının genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək.

    Şərq-Qərb magistralı və ya Avropa Tranzit Yolu (E-60) Gürcüstanın Azərbaycanla sərhədindən başlayır və Qara dəniz sahilində, Poti limanı yaxınlığında bitir. Gürcüstan ərazisində dəhlizin uzunluğu 392 kilometrdir. Qırmızı Körpüdən (Azərbaycanla sərhəd) Sarpiyə (Türkiyə ilə sərhəd) qədər olan yolun bütün hissələrinin tikintisi başa çatdıqdan sonra isə bu məsafəni avtomobillə 8 saat əvəzinə 4-4,5 saata getmək mümkün olacaq.

    Gürcüstan yol Azərbaycan Türkiyə
    Магистраль Восток-Запад в Грузии будет готова к концу 2030 года

    Son xəbərlər

    21:40
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncə Autizm Mərkəzi ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    21:39

    Göygöldə qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:36

    Rəşad Sadıqov: "Sumqayıt"la matçda top fərqi daha böyük ola bilərdi"

    Futbol
    21:31

    Pxuket sahillərində təhlükəli maddə daşıyan gəmi batıb

    Digər ölkələr
    21:10

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Müdafiədə etdiyimiz dəyişikliklərin nəticəyə təsiri olmadı"

    Futbol
    21:07
    Foto

    Limassolda Avropa birinciliyi: Azərbaycan karateçiləri 6 medal qazanıb

    Komanda
    21:01

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncə şəhər 45 nömrəli xüsusi ümumtəhsil məktəbində olublar

    Elm və təhsil
    20:42

    Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"də gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:36

    Gürcüstanda Şərq-Qərb magistralı 2030-cu ilin sonunadək hazır olacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti