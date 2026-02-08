Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Магистраль Восток-Запад в Грузии будет готова к концу 2030 года

    В регионе
    • 08 февраля, 2026
    • 20:48
    Магистраль Восток-Запад в Грузии будет готова к концу 2030 года

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство предпринимает последовательные шаги для максимального использования стратегического положения страны.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом политик рассказал в интервью телеканалу POSTV.

    Премьер-министр Грузии отметил, что одним из ключевых приоритетов является укрепление связующих и транзитных функций страны:

    "Мы делаем все возможное, чтобы использовать стратегическое положение нашей страны. Одна из наших задач - развитие связности и транзитных функций".

    По его словам, в связи с этим направляются значительные инвестиции в масштабные инфраструктурные проекты.

    Кобахидзе сообщил, что в соответствии с действующим планом к концу 2030 года почти все участки основной автомагистрали - магистрали Восток-Запад, являющейся частью "Среднего коридора" и соединяющей Азию с Европой, - будут завершены от границы с Турцией до границ с Азербайджаном и Арменией.

    Премьер подчеркнул, что эти проекты еще больше укрепят роль Грузии как регионального транспортного и логистического узла, а также внесут существенный вклад в экономическое развитие страны и расширение возможностей международной торговли.

    Магистраль Восток-Западн или Европейский транзитный маршрут (E-60), начинается на границе Грузии с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, вблизи порта Поти. Протяженность коридора на территории Грузии составляет 392 километра. После завершения строительства всех участков дороги от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) это расстояние можно будет преодолеть на автомобиле за 4–4,5 часа вместо нынешних 8 часов.

    Gürcüstanda Şərq-Qərb magistralı 2030-cu ilin sonunadək hazır olacaq
