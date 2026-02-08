Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 08 февраля, 2026
    • 19:34
    Эфиопия обвиняет Эритрею в военной агрессии и поддержке вооруженных группировок

    Министр иностранных дел Эфиопии Гидеон Тимотеос обвинил соседнюю Эритрею в военной агрессии и поддержке вооруженных групп на территории Эфиопии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо, подлинность которого подтвердили в МИД Эфиопии.

    В письме от 7 февраля, направленном министром иностранных дел Эфиопии своему эритрейскому коллеге Осману Салеху, говорится, что эритрейские силы на протяжении длительного времени занимают участки эфиопской территории вдоль общей границы, а также оказывают материальную поддержку вооруженным группировкам, действующим внутри Эфиопии.

    "Продвижение эритрейских войск вглубь эфиопской территории является не просто провокацией, а актами откровенной агрессии", - говорится в письме. В нем содержится призыв к немедленному выводу эритрейских сил и прекращению любого сотрудничества с вооруженными группами.

    Гедион отметил, что последние события указывают на "дальнейшую эскалацию", сославшись на совместные военные маневры эритрейских сил и эфиопских вооруженных группировок вблизи северо-западной границы.

    Эритрея резко отреагировала на неоднократные публичные заявления премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда о том, что не имеющая выхода к морю Эфиопия имеет право на доступ к морю - заявления, которые многие в Эритрее, расположенной на побережье Красного моря, расценивают как косвенную угрозу применения силы.

    В своем письме Гедион подчеркнул, что Эфиопия остается открытой для диалога при условии уважения Эритреей территориальной целостности страны. Он также заявил, что Аддис-Абеба готова к добросовестным переговорам по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, включая морские дела и доступ Эфиопии к Красному морю через эритрейский порт Асэб.

    Напомним, что Эфиопия и Эритрея, воевавшие друг с другом в 1998–2000 годах, подписали мирное соглашение в 2018 году и позднее выступали союзниками во время двухлетней войны Эфиопии с региональными властями в северном регионе Тыграй. Однако Эритрея не была стороной соглашения 2022 года, положившего конец конфликту в Тыграе, и с тех пор отношения между двумя странами резко ухудшились и приобрели враждебный характер. Недавние столкновения между тыграйскими силами и эфиопскими войсками усилили опасения возможного возвращения к войне.

    Эфиопия Эритрея Гидеон Тимотеос
