Эфиопия обвиняет Эритрею в военной агрессии и поддержке вооруженных группировок

Министр иностранных дел Эфиопии Гидеон Тимотеос обвинил соседнюю Эритрею в военной агрессии и поддержке вооруженных групп на территории Эфиопии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо, подлинность которого подтвердили в МИД Эфиопии.

В письме от 7 февраля, направленном министром иностранных дел Эфиопии своему эритрейскому коллеге Осману Салеху, говорится, что эритрейские силы на протяжении длительного времени занимают участки эфиопской территории вдоль общей границы, а также оказывают материальную поддержку вооруженным группировкам, действующим внутри Эфиопии.

"Продвижение эритрейских войск вглубь эфиопской территории является не просто провокацией, а актами откровенной агрессии", - говорится в письме. В нем содержится призыв к немедленному выводу эритрейских сил и прекращению любого сотрудничества с вооруженными группами.

Гедион отметил, что последние события указывают на "дальнейшую эскалацию", сославшись на совместные военные маневры эритрейских сил и эфиопских вооруженных группировок вблизи северо-западной границы.

Эритрея резко отреагировала на неоднократные публичные заявления премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда о том, что не имеющая выхода к морю Эфиопия имеет право на доступ к морю - заявления, которые многие в Эритрее, расположенной на побережье Красного моря, расценивают как косвенную угрозу применения силы.

В своем письме Гедион подчеркнул, что Эфиопия остается открытой для диалога при условии уважения Эритреей территориальной целостности страны. Он также заявил, что Аддис-Абеба готова к добросовестным переговорам по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, включая морские дела и доступ Эфиопии к Красному морю через эритрейский порт Асэб.

Напомним, что Эфиопия и Эритрея, воевавшие друг с другом в 1998–2000 годах, подписали мирное соглашение в 2018 году и позднее выступали союзниками во время двухлетней войны Эфиопии с региональными властями в северном регионе Тыграй. Однако Эритрея не была стороной соглашения 2022 года, положившего конец конфликту в Тыграе, и с тех пор отношения между двумя странами резко ухудшились и приобрели враждебный характер. Недавние столкновения между тыграйскими силами и эфиопскими войсками усилили опасения возможного возвращения к войне.