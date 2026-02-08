Себастьен Лекорню после долгой битвы вокруг бюджета сосредоточился на энергетике и обороне

После того, как премьер-министр Франции Себастьен Лекорню пережил пятимесячную борьбу вокруг бюджета Франции на 2026 год, в эти выходные он изложил свою повестку, обозначив приоритеты в сфере энергетики и обороны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"У Франции есть бюджет, цель которого сократить дефицит до 5% без повышения налогов. Мало кто верил осенью, что это удастся", - заявил Лекорню.

Несмотря на рост популярности и опросы, показывающие, что ни центристы президента Франции Эмманюэля Макрона, ни консерваторы не способны победить ультраправое "Национальное объединение" (RN) на президентских выборах 2027 года, Лекорню вновь подчеркнул, что не заинтересован в участии в гонке.

Он также добавил, что перед мартовскими местными выборами состоится незначительная перестановка в кабинете министров.