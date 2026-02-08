Наводнения в Сирии унесли жизни трех человек
Другие страны
- 08 февраля, 2026
- 18:24
Сильные ливни вызвали внезапные наводнения в нескольких северо-западных провинциях Сирии, в частности в провинциях Латакия, Идлиб и Хама.
Как передает Report со ссылкой на SANA, в результате природного явления погибли три человека, включая волонтера местной гуманитарной организации и двух детей.
"Волонтер Сирийского Красного Полумесяца погиб, еще четверо получили ранения при выполнении спасательных работ в сельской местности в Латакии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое детей погибли днем ранее в районе Айн-Исса на севере Латакии. Помимо этого, десятки семей были эвакуированы из пострадавших районов.
