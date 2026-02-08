Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Наводнения в Сирии унесли жизни трех человек

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 18:24
    Наводнения в Сирии унесли жизни трех человек

    Сильные ливни вызвали внезапные наводнения в нескольких северо-западных провинциях Сирии, в частности в провинциях Латакия, Идлиб и Хама.

    Как передает Report со ссылкой на SANA, в результате природного явления погибли три человека, включая волонтера местной гуманитарной организации и двух детей.

    "Волонтер Сирийского Красного Полумесяца погиб, еще четверо получили ранения при выполнении спасательных работ в сельской местности в Латакии", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что двое детей погибли днем ранее в районе Айн-Исса на севере Латакии. Помимо этого, десятки семей были эвакуированы из пострадавших районов.

    Suriyada daşqınlar nəticəsində 3 nəfər həlak olub
    Ты - Король

    Последние новости

    18:58

    Себастьен Лекорню после долгой битвы вокруг бюджета сосредоточился на энергетике и обороне

    Другие страны
    18:47

    Глава аппарата премьера Британии подал в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    18:24

    Наводнения в Сирии унесли жизни трех человек

    Другие страны
    18:12

    ЦАХАЛ нанес авиаудары по вооруженным боевикам на севере Газы

    Другие страны
    17:58

    В Сумгайыте при столкновении автомобилей пострадали три человека

    Происшествия
    17:46

    Во Франции начались военные учения ORION 2026

    Другие страны
    17:31

    Власти Грузии выплатят спортсменам премии за призовые места на Олимпиаде

    В регионе
    17:18

    Парламент Ирана 9 февраля проведет заседание для обсуждения переговоров с США

    В регионе
    17:03

    У берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    Лента новостей