Арагчи не исключил проведение следующих переговоров США и Ирана в другом месте
В регионе
- 08 февраля, 2026
- 13:22
Переговоры между Ираном и США продолжаться исключетильно при условии, что они будут сконцетрированы на ядерных вопросах.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел исламского государства Аббас Арагчи на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Омане.
"Время и место следующего раунда (переговоров - ред.) будет определено по согласованию с министром иностранных дел Омана, место их проведения может измениться", - сказал иранский министр.
При этом Арагчи снова подчеркнул, что ядерная программа Ирана осуществляется в мирных целях и условие США о "нулевом обогащении" урана для них неприемлемо.
