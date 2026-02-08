Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Арагчи не исключил проведение следующих переговоров США и Ирана в другом месте

    В регионе
    • 08 февраля, 2026
    • 13:22
    Арагчи не исключил проведение следующих переговоров США и Ирана в другом месте

    Переговоры между Ираном и США продолжаться исключетильно при условии, что они будут сконцетрированы на ядерных вопросах.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел исламского государства Аббас Арагчи на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Омане.

    "Время и место следующего раунда (переговоров - ред.) будет определено по согласованию с министром иностранных дел Омана, место их проведения может измениться", - сказал иранский министр.

    При этом Арагчи снова подчеркнул, что ядерная программа Ирана осуществляется в мирных целях и условие США о "нулевом обогащении" урана для них неприемлемо.

    МИД Ирана Аббас Арагчи ядерные переговоры США
    İranın XİN başçısı: ABŞ ilə növbəti danışıqlar başqa yerdə keçirilə bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    13:52
    Фото

    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака

    Внешняя политика
    13:45

    В районе круга Сулутепе затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    13:39

    СМИ: В Израиле демонстранты требуют создания госкомиссии по атаке ХАМАС

    Другие страны
    13:38

    Арагчи: Азербайджан и другие страны региона способствовали возобновлению переговоров Ирана и США

    В регионе
    13:22

    Арагчи не исключил проведение следующих переговоров США и Ирана в другом месте

    В регионе
    13:14
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    13:06

    США наращивают переброску военных грузов на Ближний Восток

    Другие страны
    12:59

    Семья Национального героя поблагодарила Лейлу Алиеву и Алену Алиеву за визит

    Внутренняя политика
    12:46

    Арагчи: Иран имеет право на реализацию мирной ядерной программы

    В регионе
    Лента новостей