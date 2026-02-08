Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В районе круга Сулутепе затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 08 февраля, 2026
    • 13:45
    В районе круга Сулутепе затруднено движение транспорта

    В связи с ограничением движения транспорта из-за ремонта на трассе Баку–Сумгайыт, в направлении круга Сулутепе, на ряде дорог возникли пробки.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Центра интеллектуального управления транспортом.

    Сильные заторы наблюдаются по следующим направлениям:

    1. Шоссе Баку - Сумгайыт;

    2. Тбилисский проспект - Сумгайыт;

    3. Проспект Зии Буньядова, улица Алы Мустафаева, в направлении Сумгайыта;

    4. Насиминский район, улица Асифа Магеррамова, Международный автовокзал;

    5. Бинагадинский район, пересечение улиц Мир Джалала и Асифа Магеррамова, в направлении Международного автовокзала.

    В настоящее время сотрудники дорожной полиции предпринимают необходимые меры для нормализации движения транспорта в данных направлениях.

    "Sulutəpə" dairəsi istiqamətində təmirlə əlaqədar bir sıra yollarda nəqliyyatın sıxlığını yaranıb
    Лента новостей