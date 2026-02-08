В районе круга Сулутепе затруднено движение транспорта
Инфраструктура
- 08 февраля, 2026
- 13:45
В связи с ограничением движения транспорта из-за ремонта на трассе Баку–Сумгайыт, в направлении круга Сулутепе, на ряде дорог возникли пробки.
Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Центра интеллектуального управления транспортом.
Сильные заторы наблюдаются по следующим направлениям:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт;
2. Тбилисский проспект - Сумгайыт;
3. Проспект Зии Буньядова, улица Алы Мустафаева, в направлении Сумгайыта;
4. Насиминский район, улица Асифа Магеррамова, Международный автовокзал;
5. Бинагадинский район, пересечение улиц Мир Джалала и Асифа Магеррамова, в направлении Международного автовокзала.
В настоящее время сотрудники дорожной полиции предпринимают необходимые меры для нормализации движения транспорта в данных направлениях.
Последние новости
13:52
Фото
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту ИракаВнешняя политика
13:45
В районе круга Сулутепе затруднено движение транспортаИнфраструктура
13:39
СМИ: В Израиле демонстранты требуют создания госкомиссии по атаке ХАМАСДругие страны
13:38
Арагчи: Азербайджан и другие страны региона способствовали возобновлению переговоров Ирана и СШАВ регионе
13:22
Арагчи не исключил проведение следующих переговоров США и Ирана в другом местеВ регионе
13:14
Видео
Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзорАрмия
13:06
США наращивают переброску военных грузов на Ближний ВостокДругие страны
12:59
Семья Национального героя поблагодарила Лейлу Алиеву и Алену Алиеву за визитВнутренняя политика
12:46