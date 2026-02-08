В районе круга Сулутепе затруднено движение транспорта

В связи с ограничением движения транспорта из-за ремонта на трассе Баку–Сумгайыт, в направлении круга Сулутепе, на ряде дорог возникли пробки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Центра интеллектуального управления транспортом.

Сильные заторы наблюдаются по следующим направлениям:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт;

2. Тбилисский проспект - Сумгайыт;

3. Проспект Зии Буньядова, улица Алы Мустафаева, в направлении Сумгайыта;

4. Насиминский район, улица Асифа Магеррамова, Международный автовокзал;

5. Бинагадинский район, пересечение улиц Мир Джалала и Асифа Магеррамова, в направлении Международного автовокзала.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции предпринимают необходимые меры для нормализации движения транспорта в данных направлениях.