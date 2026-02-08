Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Арагчи: Азербайджан и другие страны региона способствовали возобновлению переговоров Ирана и США

    В регионе
    • 08 февраля, 2026
    • 13:38
    Арагчи: Азербайджан и другие страны региона способствовали возобновлению переговоров Ирана и США

    Азербайджан и другие страны региона способствовали возобновлению переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim News, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

    "Если раньше в переговорах участвовали европейцы, то на этот раз присоединились страны региона. Они намерены помочь, и мы уважаем их добрые намерения", - заявил министр.

    По его словам, Азербайджан и другие страны региона приложили серьезные усилия для возобновления переговоров между сторонами: "Они стремятся помочь, и мы уважаем их добрую волю. Они семь раз консультировались с (президентом Ирана Масудом - ред.) Пезешкианом. Я тоже встречался и разговаривал по телефону со своими коллегами из стран региона", - подчеркнул Арагчи.

    Отметив, что в Дохе он встретился с главой МИД Катара, Арагчи также обратил внимание на продолжение консультаций с Россией и Китаем. "Мы информируем Россию и Китай о ходе переговоров", - сообщил он.

    МИД Ирана Аббас Арагчи Азербайджан ядерные переговоры США
    Əraqçi: Azərbaycan və digər region ölkələri nüvə danışıqlarının bərpasına çağırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:52
    Фото

    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака

    Внешняя политика
    13:45

    В районе круга Сулутепе затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    13:39

    СМИ: В Израиле демонстранты требуют создания госкомиссии по атаке ХАМАС

    Другие страны
    13:38

    Арагчи: Азербайджан и другие страны региона способствовали возобновлению переговоров Ирана и США

    В регионе
    13:22

    Арагчи не исключил проведение следующих переговоров США и Ирана в другом месте

    В регионе
    13:14
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    13:06

    США наращивают переброску военных грузов на Ближний Восток

    Другие страны
    12:59

    Семья Национального героя поблагодарила Лейлу Алиеву и Алену Алиеву за визит

    Внутренняя политика
    12:46

    Арагчи: Иран имеет право на реализацию мирной ядерной программы

    В регионе
    Лента новостей