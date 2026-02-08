Арагчи: Азербайджан и другие страны региона способствовали возобновлению переговоров Ирана и США

Азербайджан и другие страны региона способствовали возобновлению переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim News, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Если раньше в переговорах участвовали европейцы, то на этот раз присоединились страны региона. Они намерены помочь, и мы уважаем их добрые намерения", - заявил министр.

По его словам, Азербайджан и другие страны региона приложили серьезные усилия для возобновления переговоров между сторонами: "Они стремятся помочь, и мы уважаем их добрую волю. Они семь раз консультировались с (президентом Ирана Масудом - ред.) Пезешкианом. Я тоже встречался и разговаривал по телефону со своими коллегами из стран региона", - подчеркнул Арагчи.

Отметив, что в Дохе он встретился с главой МИД Катара, Арагчи также обратил внимание на продолжение консультаций с Россией и Китаем. "Мы информируем Россию и Китай о ходе переговоров", - сообщил он.