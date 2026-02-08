СМИ: В Израиле демонстранты требуют создания госкомиссии по атаке ХАМАС
- 08 февраля, 2026
- 13:39
Около полутора тысяч человек собрались на антиправительственную демонстрацию на площади у театра "Габима" в центре Тель-Авива в ночь на воскресенье.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.
По ее данным, основным требованием собравшихся стало создание государственной комиссии по расследованию причин неудачи в предотвращении массированной атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и предупреждении ее последствий.
В демонстрации, по информации издания, приняли участие бывшие заложники и их родственники, а также представители неправительственных и общественных организаций. Полиция по итогам протестной акции о задержаниях не сообщала.
