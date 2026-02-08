Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    СМИ: В Израиле демонстранты требуют создания госкомиссии по атаке ХАМАС

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 13:39
    СМИ: В Израиле демонстранты требуют создания госкомиссии по атаке ХАМАС

    Около полутора тысяч человек собрались на антиправительственную демонстрацию на площади у театра "Габима" в центре Тель-Авива в ночь на воскресенье.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    По ее данным, основным требованием собравшихся стало создание государственной комиссии по расследованию причин неудачи в предотвращении массированной атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и предупреждении ее последствий.

    В демонстрации, по информации издания, приняли участие бывшие заложники и их родственники, а также представители неправительственных и общественных организаций. Полиция по итогам протестной акции о задержаниях не сообщала.

    ХАМАС Израиль демонстранты
    Ты - Король

    Последние новости

    13:52
    Фото

    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака

    Внешняя политика
    13:45

    В районе круга Сулутепе затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    13:39

    СМИ: В Израиле демонстранты требуют создания госкомиссии по атаке ХАМАС

    Другие страны
    13:38

    Арагчи: Азербайджан и другие страны региона способствовали возобновлению переговоров Ирана и США

    В регионе
    13:22

    Арагчи не исключил проведение следующих переговоров США и Ирана в другом месте

    В регионе
    13:14
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    13:06

    США наращивают переброску военных грузов на Ближний Восток

    Другие страны
    12:59

    Семья Национального героя поблагодарила Лейлу Алиеву и Алену Алиеву за визит

    Внутренняя политика
    12:46

    Арагчи: Иран имеет право на реализацию мирной ядерной программы

    В регионе
    Лента новостей