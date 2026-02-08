KİV: İsraildə nümayişçilər HƏMAS-ın hücumu ilə bağlı dövlət komissiyasının yaradılmasını tələb edirlər
Digər ölkələr
- 08 fevral, 2026
- 15:28
Təl-Əvivin mərkəzində "Qabima" teatrı yaxınlığındakı meydanda təxminən 1 500 nəfər hökumət əleyhinə nümayişə toplaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əsas tələb 2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS silahlılarının İsrailə kütləvi hücumunun qarşısının alınmasındakı uğursuzluğun səbəb və nəticələrini araşdırmaq üçün dövlət komissiyasının yaradılması olub.
Nəşrin məlumatına görə, nümayişdə keçmiş girovlar və onların qohumları, həmçinin qeyri-hökumət və ictimai təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər.
