    KİV: İsraildə nümayişçilər HƏMAS-ın hücumu ilə bağlı dövlət komissiyasının yaradılmasını tələb edirlər

    Digər ölkələr
    • 08 fevral, 2026
    • 15:28
    Təl-Əvivin mərkəzində "Qabima" teatrı yaxınlığındakı meydanda təxminən 1 500 nəfər hökumət əleyhinə nümayişə toplaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, əsas tələb 2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS silahlılarının İsrailə kütləvi hücumunun qarşısının alınmasındakı uğursuzluğun səbəb və nəticələrini araşdırmaq üçün dövlət komissiyasının yaradılması olub.

    Nəşrin məlumatına görə, nümayişdə keçmiş girovlar və onların qohumları, həmçinin qeyri-hökumət və ictimai təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər.

    İsrail Təl-Əviv Nümayiş HƏMAS
    СМИ: В Израиле демонстранты требуют создания госкомиссии по атаке ХАМАС

