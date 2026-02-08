Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака

Посол Азербайджана в Ираке Эльдар Салимов вручил верительные грамоты президенту этой страны Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Сегодня я имел честь вручить свои верительные грамоты президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки, представляющие взаимный интерес", - говорится в публикации.