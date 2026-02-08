Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака

    Внешняя политика
    • 08 февраля, 2026
    • 13:52
    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака

    Посол Азербайджана в Ираке Эльдар Салимов вручил верительные грамоты президенту этой страны Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

    Как сообщает Report, об этом дипломат написал в своем аккаунте в соцсети X.

    "Сегодня я имел честь вручить свои верительные грамоты президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки, представляющие взаимный интерес", - говорится в публикации.

    посол Азербайджана президент Ирака верительные грамоты
    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini İraq Prezidentinə təqdim edib
    Лента новостей