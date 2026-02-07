İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ-nin İsraildəki səfiri: Tramp İranla ziddiyyətlərin sülh yolu ilə həllini istəyir

    Digər ölkələr
    • 07 fevral, 2026
    • 23:16
    ABŞ-nin İsraildəki səfiri: Tramp İranla ziddiyyətlərin sülh yolu ilə həllini istəyir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Tehranla ziddiyyətlərin sülh yolu ilə nizamlanmasında maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin İsraildəki səfiri Mayk Hakabi "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Düşünürəm ki, o (Tramp - red.), əslində, sülh yolu ilə nəticələnməsini istərdi", - diplomat deyib.

    Diplomat ABŞ Silahlı Qüvvələrinin İslam Respublikası ərazisinə zərbələr endirməsi ehtimalı haqqında danışarkən hücumu qaçılmaz adlandırmayıb. "Zərbələrin qaçılmaz olması barədə məndə məlumat yoxdur", - o bildirib.

    Qeyd edək ki, İran və ABŞ cümə günü Omanın paytaxtı Maskatda Tehranın nüvə proqramı ətrafındakı böhranın həlli məsələsi üzrə danışıqları bərpa edib. İran nümayəndə heyətinə xarici işlər naziri Abbas Əraqçi, Amerika nümayəndə heyətinə isə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff başçılıq edib. Oman xarici işlər naziri Badr əl-Busaidinin sözlərinə görə, Tehran və Vaşinqton nümayəndə heyətləri Maskatda İranın nüvə proqramı üzrə çox ciddi məsləhətləşmələr aparıblar və dialoqu davam etdirmək niyyətindədirlər.

    İran ABŞ hücum
    Посол США в Израиле: Трамп хочет мирного разрешения противоречий с Ираном

    Son xəbərlər

    00:03

    İtaliyalı qadın konkisürən olimpiya rekorduna imza atıb

    Fərdi
    23:36

    İsrail ordusu oktyabr hadisələrində iştirak etmiş HƏMAS silahlısını zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    23:16

    ABŞ-nin İsraildəki səfiri: Tramp İranla ziddiyyətlərin sülh yolu ilə həllini istəyir

    Digər ölkələr
    23:02

    Milanda polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib

    Digər ölkələr
    22:49

    "Barselona" La Liqanın 23-cü turunda "Malyorka"nı darmadağın edib

    Futbol
    22:35

    Federasiya prezidenti "Böyük Dəbilqə"də medal qazanan cüdoçuları təbrik edib

    Fərdi
    22:32

    Uitkoff ilə Kuşner Ərəb dənizindəki "Abraham Lincoln" aviadaşıyıcısında olublar

    Digər ölkələr
    22:19

    Netanyahu fevralın 11-də ABŞ-də Trampla görüşəcək

    Digər ölkələr
    22:05

    Əlcəzair BƏƏ ilə aviasiya əlaqəsi barədə razılaşmanı ləğv edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti