    • 07 февраля, 2026
    • 23:05
    Посол США в Израиле: Трамп хочет мирного разрешения противоречий с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заинтересован в мирном урегулировании противоречий с Тегераном.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский посол в Израиле Майк Хакаби.

    "Я думаю, он (Трамп - ред.) на самом деле хотел бы мирного итога", - сказал дипломат. Говоря о вероятности нанесения ВС США ударов по территории исламской республики, дипломат не стал называть атаку неизбежной. "Мне неизвестно о неизбежности [ударов]", - указал он.

    Отметим, что Иран и США возобновили переговоры по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана в пятницу в оманской столице Маскате. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стив Уиткофф. По словам главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди, делегации Тегерана и Вашингтона провели в Маскате очень серьезные консультации по иранской ядерной программе и намерены продолжить диалог.

