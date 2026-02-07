İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Milanda polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib

    Digər ölkələr
    • 07 fevral, 2026
    • 23:02
    Milanda polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib

    İtaliyanın Milan şəhərində nümayişçilərin əsas kütləsindən ayrılan təxminən 100 nəfərlik qrup polisə daş və fişəng atmağa başlayıb.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cavab olaraq su şırnaqları və gözyaşardıcı qazdan istifadə ediblər.

    Qeyd olunub ki, nümayişçılər bu yolla şəhərin Santa-Culiya hokkey arenasına aparan yolu bağlamağa çalışıblar.

    AFP-nin məlumatına görə, bir neçə nəfər saxlanılıb.

    Bu gün Milan və Kortinada minlərlə insan ekoloji və sosial-iqtisadi problemlər, o cümlədən mənzil qiymətlərinin yüksəkliyi və şəhər həyatının əlçatanlığı fonunda yarışların keçirilməsinə etiraz olaraq yürüş təşkil edib.

    Milan Olimpiada etiraz polislə toqquşma
