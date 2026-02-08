İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 08 fevral, 2026
    • 09:03
    Azərbaycan Premyer Liqasında XIX tura iki oyunla start veriləcək

    Misli Premyer Liqasında bu gün XIX tura start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

    Əvvəlcə "Sabah" evdə "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək. Görüş Bank Respublika Arenada, saat 16:00-da start götürəcək. "Sabah" hazırda 43 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. 6-cı pillədə olan "Araz-Naxçıvan"ın 27 xalı var.

    Günün son matçı Sumqayıtda baş tutacaq. Şəhərin eyniadlı komandası "Zirə"ni qəbul edəcək. Oyuna Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionuda, saat 18:30-da start veriləcək. "Sumqayıt" hazırda 30 xalla 4-cü yerdədir. Bir pillə aşağıda olan Bakı klubunun isə 29 xalı var.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIX tur

    8 fevral

    16:00. "Sabah" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Müslüm Əliyev, Əli Əliyev.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Emin Əliyev.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    "Bank Respublika Arena"

    18:30. "Sumqayıt" – "Zirə"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Teymur Teymurov, Alik Yunusov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, XIX tura fevralın 10-da yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası

