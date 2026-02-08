İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Levandovski Messi və Ronaldunun nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    • 08 fevral, 2026
    • 08:42
    Levandovski Messi və Ronaldunun nailiyyətini təkrarlayıb

    "Barselona"nın polşalı hücumçusu Robert Levandovski XXI əsrdə Avropanın top çempionatlarında futbolun iki əfsanəsi - Lionel Messi və Kriştianu Ronaldunun tarixi nailiyyətini təkrarlayıb.

    "Report" bu barədə "Opta Sport" statistika portalına istinadən xəbər verir.

    37 yaşlı forvard bu uğura La Liqanın 23-cü turunda "Malyorka" ilə matçda imza atıb. Oyun kataloniyalıların 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb və futbolçu qolla yadda qalıb.

    Beləliklə, Levandovski 2025/2026 mövsümündə La Liqada 10 qol vuraraq bu əsrdə Avropanın beş aparıcı liqasında ardıcıl 15 mövsüm ərzində ikirəqəmli sayda qol vuran üçüncü oyunçu olub. Ondan əvvəl bu nəticəni yalnız Ronaldu (16 mövsüm) və Messi (15 mövsüm) göstərib. Ronaldu bunu Premyer Liqa ("Mançester Yunayted"), La Liqa ("Real") və "Seriya A"da ("Yuventus"), Messi isə Fransa ("PSJ") və İspaniya ("Barselona") çempionatlarında edib.

    Polşalı hücumçu 2022-ci ilin yayından "Barselona"da çıxış edir. Daha əvvəl o, "Bavariya" və Dortmund "Borussiya"sının heyətində qollar vurub. Cari mövsümdə o bütün turnirlər daxil olmaqla, 28 oyunda iştirak edib, 13 qol və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    "Barselona" Levandovski Lionel Messi
    Левандовски повторил достижение Месси и Роналду

    Son xəbərlər

    09:30
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncədə uşaq evində olublar

    Daxili siyasət
    09:13
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncədə STEAM mərkəzində və 37 nömrəli tam orta məktəbdə olublar

    Daxili siyasət
    09:08

    Hüquqsuz avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aludəçisi olduğu aşkarlanıb

    Hadisə
    09:06

    Ukrayna SQ: "Starlink"in söndürülməsi cəbhədəki vəziyyəti dəyişib

    Digər ölkələr
    09:03

    Azərbaycan Premyer Liqasında XIX tura iki oyunla start veriləcək

    Futbol
    09:02
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncə Memorial Kompleksini və Milli Qəhrəman Natiq Qasımovun ailəsini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    08:42

    Levandovski Messi və Ronaldunun nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    08:11

    Alimlər "hörümçək ipəyi"nin möhkəmliyinin molekulyar sirrini üzə çıxarıblar

    Maraqlı
    07:37

    Çində müəssisədə baş verən partlayış nəticəsində səkkiz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti