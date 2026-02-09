ABŞ-İran münaqişəsi ilə bağlı narahatlıqların azalmasından sonra neft ucuzlaşıb
Energetika
- 09 fevral, 2026
- 06:48
ABŞ və İran arasında Yaxın Şərqdə potensial münaqişə ilə bağlı narahatlıqların azalmasından sonra neft qiymətləri bazar ertəsi günü erkən ticarətdə 1%-dən çox ucuzlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Brent markalı xam neftin fyuçersləri, 89 sent və ya 1,31% azalaraq barel üçün 67,16 dollara enib.
ABŞ-ın Qərbi Texas Aralıq nefti (WTI) xam neftinin qiyməti 79 sent (-1,24%) azalaraq barel üçün 62,76 dollara düşüb.
Analitiklər hesab edirlər ki, bu, İranın yüksək vəzifəli diplomatının ötən cümə günü Omanın vasitəçiliyi ilə ABŞ ilə nüvə danışıqlarının "yaxşı başlanğıc etdiyini" və davam edəcəyini bildirməsi ilə bağlıdır.
Son xəbərlər
06:48
ABŞ-İran münaqişəsi ilə bağlı narahatlıqların azalmasından sonra neft ucuzlaşıbEnergetika
06:16
İlon Mask: "SpaceX" Ayda özünü təmin edən bir şəhərin inşasına üstünlük verəcəkİKT
05:53
Tramp Takaiçini Yaponiya seçkilərində qələbə qazanması münasibətilə təbrik edibDigər ölkələr
05:12
Britaniyanın Baş naziri həftə ərzində istefa verməyə məcbur edilə bilərDigər ölkələr
04:38
Tailandın hakim partiyası parlament seçkilərində qalib gəlibDigər ölkələr
04:05
İranda etirazçıları dəstəkləyən bir neçə siyasi xadim saxlanılıbRegion
03:46
İdlibdə on dörd köçkünlər düşərgəsi su altında qalıbDigər ölkələr
03:10
Meksikada güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
02:46