İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ-İran münaqişəsi ilə bağlı narahatlıqların azalmasından sonra neft ucuzlaşıb

    Energetika
    • 09 fevral, 2026
    • 06:48
    ABŞ-İran münaqişəsi ilə bağlı narahatlıqların azalmasından sonra neft ucuzlaşıb

    ABŞ və İran arasında Yaxın Şərqdə potensial münaqişə ilə bağlı narahatlıqların azalmasından sonra neft qiymətləri bazar ertəsi günü erkən ticarətdə 1%-dən çox ucuzlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Brent markalı xam neftin fyuçersləri, 89 sent və ya 1,31% azalaraq barel üçün 67,16 dollara enib.

    ABŞ-ın Qərbi Texas Aralıq nefti (WTI) xam neftinin qiyməti 79 sent (-1,24%) azalaraq barel üçün 62,76 dollara düşüb.

    Analitiklər hesab edirlər ki, bu, İranın yüksək vəzifəli diplomatının ötən cümə günü Omanın vasitəçiliyi ilə ABŞ ilə nüvə danışıqlarının "yaxşı başlanğıc etdiyini" və davam edəcəyini bildirməsi ilə bağlıdır.

    neft İsrail ABŞ İran
    Цена на нефть просела более чем на 1% после снижения опасений конфликта США и Ирана

    Son xəbərlər

    06:48

    ABŞ-İran münaqişəsi ilə bağlı narahatlıqların azalmasından sonra neft ucuzlaşıb

    Energetika
    06:16

    İlon Mask: "SpaceX" Ayda özünü təmin edən bir şəhərin inşasına üstünlük verəcək

    İKT
    05:53

    Tramp Takaiçini Yaponiya seçkilərində qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib

    Digər ölkələr
    05:12

    Britaniyanın Baş naziri həftə ərzində istefa verməyə məcbur edilə bilər

    Digər ölkələr
    04:38

    Tailandın hakim partiyası parlament seçkilərində qalib gəlib

    Digər ölkələr
    04:05

    İranda etirazçıları dəstəkləyən bir neçə siyasi xadim saxlanılıb

    Region
    03:46

    İdlibdə on dörd köçkünlər düşərgəsi su altında qalıb

    Digər ölkələr
    03:10

    Meksikada güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:46

    Gürcüstanın Baş naziri: Avropa İttifaqı ilə münasibətlər dəyişməyib və aşağı səviyyədədir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti