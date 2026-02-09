İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Kanada Baş nazirinin Pekinə səfərindən sonra Çindəki kanadalının ölüm hökmü ləğv edlib

    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 08:22
    Kanada Baş nazirinin Pekinə səfərindən sonra Çindəki kanadalının ölüm hökmü ləğv edlib

    Kanadanın Baş naziri Mark Karninin Pekinə rəsmi səfərindən sonra Çin Ali Məhkəməsi narkotik ittihamı ilə həbs edilən kanadalı kişinin ölüm hökmünü ləğv edib.

    "Report"un məlumatına görə, məhkum edilmiş şəxsin vəkili bunu "Reuters" agentliyinə bildirib.

    Qeyd olunub ki, bu, Ottava ilə Pekin arasında illərdir diplomatik münasibətləri gərginləşdirən işdə irəliləyişdir.

    Xatırladaq ki, Robert Şellenberq 2014-cü ildə Çində narkotik qaçaqmalçılığında şübhəli bilinərək həbs olunub və 2018-ci ildə məhkum edilib. O, əvvəlcə 15 il həbs cəzası alıb. Lakin "Huawei" şirkətinin rəhbəri Menq Vançjounun ABŞ orderi ilə Vankuverdə həbs olunmasından bir ay sonra, 2019-cu ilin yanvar ayında yenidən məhkəmədə edam cəzasına məhkum edilib.

    Kanada Çin
    Китай отменил смертный приговор канадцу после визита премьер-министра Канады Карни в Пекин

    Son xəbərlər

    08:22

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:22

    Kanada Baş nazirinin Pekinə səfərindən sonra Çindəki kanadalının ölüm hökmü ləğv edlib

    Digər ölkələr
    08:02

    Vuçiç Serb Respublikasının yeni prezidentini təbrik edib

    Digər ölkələr
    07:55

    Cənubi Koreyada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    07:19

    RNZ: Yeni Zelandiyada məsciddə 51 nəfəri öldürən şəxs günahını boynuna almayıb

    Digər ölkələr
    06:48

    ABŞ-İran münaqişəsi ilə bağlı narahatlıqların azalmasından sonra neft ucuzlaşıb

    Energetika
    06:16

    İlon Mask: "SpaceX" Ayda özünü təmin edən bir şəhərin inşasına üstünlük verəcək

    İKT
    05:53

    Tramp Takaiçini Yaponiya seçkilərində qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib

    Digər ölkələr
    05:12

    Britaniyanın Baş naziri həftə ərzində istefa verməyə məcbur edilə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti