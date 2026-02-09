Китай отменил смертный приговор канадцу после визита премьер-министра Канады Карни в Пекин

Верховный суд Китая отменил смертный приговор канадцу по обвинению в хранении наркотиков, после того как премьер-министра Канады Марк Карни совершил официальный визит в Пекин.

Как передает Report, об этом Reuters сообщил адвокат осужденного, что стало прорывом в деле, которое на протяжении многих лет обостряло дипломатические отношения между Оттавой и Пекином.

Напомним, что Роберт Шелленберг был арестован в Китае в 2014 году по подозрению в контрабанде наркотиков и осужден в 2018 году, первоначально получив 15-летний тюремный срок. Впоследствии он был приговорен к смертной казни на повторном судебном процессе в январе 2019 года - через месяц после ареста в Ванкувере руководителя компании Huawei Мэн Ваньчжоу по ордеру США.