    Китай отменил смертный приговор канадцу после визита премьер-министра Канады Карни в Пекин

    • 09 февраля, 2026
    • 08:08
    Верховный суд Китая отменил смертный приговор канадцу по обвинению в хранении наркотиков, после того как премьер-министра Канады Марк Карни совершил официальный визит в Пекин.

    Как передает Report, об этом Reuters сообщил адвокат осужденного, что стало прорывом в деле, которое на протяжении многих лет обостряло дипломатические отношения между Оттавой и Пекином.

    Напомним, что Роберт Шелленберг был арестован в Китае в 2014 году по подозрению в контрабанде наркотиков и осужден в 2018 году, первоначально получив 15-летний тюремный срок. Впоследствии он был приговорен к смертной казни на повторном судебном процессе в январе 2019 года - через месяц после ареста в Ванкувере руководителя компании Huawei Мэн Ваньчжоу по ордеру США.

    Kanada Baş nazirinin Pekinə səfərindən sonra Çindəki kanadalının ölüm hökmü ləğv edlib
