Premyer Liqa: "Kəpəz" "İmişli"ni, "Turan Tovuz" "Karvan-Yevlax"ı sınağa çəkəcək

    Futbol
    • 09 fevral, 2026
    • 09:11
    Premyer Liqa: Kəpəz İmişlini, Turan Tovuz Karvan-Yevlaxı sınağa çəkəcək

    Misli Premyer Liqasında XIX turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Kəpəz" "İmişli"nin qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda, saat 14:30-da start götürəcək. "İmişli" 18 xalla 9-cu, Gəncə klubu 12 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci oyununda "Turan Tovuz" autsayder "Karvan-Yevlax"ı sınağa çəkəcək. Bu görüş saat 18:30-da başlayacaq. Ehtiyatda daha bir matçı olan Tovuz təmsilçisi 30 xalla 4-cü, "Karvan-Yevlax" 6 xalla 12-cidir.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIX tur

    14:30. "İmişli" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Tərlan Talıbzadə, İslam Məmmədov.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Elşad Abdullayev.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sulatni.

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    18:30. "Turan Tovuz" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Vüqar Həsənli, Kamran Bayramov, Zöhrab Abbasov, Murad Səlimov.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Pərvin Talıbov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    "Azərsun Arena"

    Qeyd edək ki, tura fevralın 10-da yekun vurulacaq. Ötən gün "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı (4:1), "Zirə" "Sumqayıt"ı (3:2) məğlub edib.

