Цена на нефть просела более чем на 1% после снижения опасений конфликта США и Ирана

Цены на нефть снизились более чем на 1% в начале торгов в понедельник после того, как опасения по поводу возможного конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном ослабли - обе стороны завершили очередной раунд переговоров в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 89 центов, или на 1,31%, до 67,16 доллара за баррель по состоянию на 23:09 по Гринвичу.

Стоимость американской нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 79 центов (–1,24%) - до 62,76 доллара за баррель.

Аналитики уверены, что это происходит на фоне заявлений главы иранской дипломатии, прозвучавших в минувшую пятницу, о том, что ядерные переговоры с США при посредничестве Омана "начались с хорошего старта" и будут продолжены.