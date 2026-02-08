Левандовски повторил достижение Месси и Роналду

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски повторил историческое достижение двух легенд футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду в топовых европейских чемпионатах в XXI веке.

Об этом Report сообщает со ссылкой на статистический портал Opta Sport.

Достижение покорилось 37-летнему форварду в матче 23-го тура Ла Лиги с "Мальоркой", игра завершилась победой каталонцев со счетом 3:0, игрок отметился забитым голом.

Таким образом, Левандовски, забив 10 голов в Ла Лиге сезона-2025/2026, стал третьим игроком, достигшим двузначного числа мячей в 15 сезонах подряд в пяти ведущих европейских лигах этого столетия, после Роналду (16) и Месси (15). Роналду делал это в АПЛ ("Манчестер Юнайтед"), Ла Лиге ("Реал") и Серии А ("Ювентус"), а Месси в чемпионатах Франции ("ПСЖ") и Испании ("Барселона").

Поляк играет за "Барселону" с лета 2022 года. Ранее он забивал мячи за "Баварию" и дортмундскую "Боруссию". В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.