    Власти Грузии выплатят спортсменам премии за призовые места на Олимпиаде

    В регионе
    • 08 февраля, 2026
    • 17:31
    Власти Грузии выплатят спортсменам премии за призовые места на Олимпиаде

    Власти Грузии выплатят денежные премии спортсменам, представляющим страну на зимних Олимпийских играх в Италии, за занятые ими призовые места.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

    Отмечается, что как и в случае с летней Олимпиадой, за завоевание золотой медали спортсмены получат по 1 млн лари (около $371,7 тыс.), серебряной - 500 тыс. лари (около $185,9 тыс.), бронзовой - 300 тыс. лари (около $111,5 тыс.).

    Сборная Грузии представлена на Олимпиаде восемью спортсменами - шестью фигуристами и двумя горнолыжниками.

    Лента новостей