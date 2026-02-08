Власти Грузии выплатят спортсменам премии за призовые места на Олимпиаде
В регионе
- 08 февраля, 2026
- 17:31
Власти Грузии выплатят денежные премии спортсменам, представляющим страну на зимних Олимпийских играх в Италии, за занятые ими призовые места.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.
Отмечается, что как и в случае с летней Олимпиадой, за завоевание золотой медали спортсмены получат по 1 млн лари (около $371,7 тыс.), серебряной - 500 тыс. лари (около $185,9 тыс.), бронзовой - 300 тыс. лари (около $111,5 тыс.).
Сборная Грузии представлена на Олимпиаде восемью спортсменами - шестью фигуристами и двумя горнолыжниками.
