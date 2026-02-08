Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 08 февраля, 2026
    • 17:18
    Парламент Ирана 9 февраля проведет заседание для обсуждения переговоров с США

    Меджлис Ирана (однопалатный парламент) 9 февраля проведет заседание, на котором будут рассмотрены промежуточные итоги первого раунда переговоров с США по иранскому ядерному досье.

    Как передает Report, об этом сообщил зампредседателя комитета по нацбезопасности иранского парламента Аббас Могтадаи в интервью агентству IRNA.

    "Завтра Меджлис на закрытом заседании рассмотрит ход переговоров между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами. Вероятно, на заседании будет присутствовать глава МИД Ирана Аббас Арагчи", - отметил он.

