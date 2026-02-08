Парламент Ирана 9 февраля проведет заседание для обсуждения переговоров с США
В регионе
- 08 февраля, 2026
- 17:18
Меджлис Ирана (однопалатный парламент) 9 февраля проведет заседание, на котором будут рассмотрены промежуточные итоги первого раунда переговоров с США по иранскому ядерному досье.
Как передает Report, об этом сообщил зампредседателя комитета по нацбезопасности иранского парламента Аббас Могтадаи в интервью агентству IRNA.
"Завтра Меджлис на закрытом заседании рассмотрит ход переговоров между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами. Вероятно, на заседании будет присутствовать глава МИД Ирана Аббас Арагчи", - отметил он.
