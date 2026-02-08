İran parlamenti fevralın 9-da ABŞ ilə danışıqları müzakirə edəcək
Region
- 08 fevral, 2026
- 17:34
İran parlamenti (birpalatalı) fevralın 9-da ölkənin ABŞ ilə nüvə məsələsilə bağlı danışıqların birinci mərhələsinin aralıq nəticələrini nəzərdən keçirmək üçün iclas keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini Abbas Moqtadai IRNA agentliyinə müsahibəsində bildirib.
"Sabah Məclis İran İslam Respublikası ilə ABŞ arasında danışıqların gedişatını qapalı iclasda nəzərdən keçirəcək. İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin iclasda iştirak edəcəyi ehtimal olunur", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
18:43
Suriyada daşqınlar nəticəsində 3 nəfər həlak olubDigər ölkələr
18:43
Andrey Demçenko: "Ardıcıl qollardan sonra futbolçuların əhval-ruhiyyəsi aşağı düşdü"Futbol
18:27
Olimpiadada medal qazanacaq gürcü idmançılara pul mükafatı veriləcəkRegion
18:11
Fransada ORION 2026 hərbi təlimləri başlayıbDigər ölkələr
18:02
Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirinin finalına vəsiqə qazanıbFərdi
17:58
Foto
Filippində "Basyanq" fırtınası 12 nəfərin ölümünə səbəb olubDigər ölkələr
17:55
Qərbi Azərbaycan İcması: Ermənistan məhkəməsinin qərarı Azərbaycanın suverenliyinə qarşı yönəlibXarici siyasət
17:55
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edibFutbol
17:49