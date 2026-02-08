İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İran parlamenti fevralın 9-da ABŞ ilə danışıqları müzakirə edəcək

    Region
    • 08 fevral, 2026
    • 17:34
    İran parlamenti fevralın 9-da ABŞ ilə danışıqları müzakirə edəcək

    İran parlamenti (birpalatalı) fevralın 9-da ölkənin ABŞ ilə nüvə məsələsilə bağlı danışıqların birinci mərhələsinin aralıq nəticələrini nəzərdən keçirmək üçün iclas keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini Abbas Moqtadai IRNA agentliyinə müsahibəsində bildirib.

    "Sabah Məclis İran İslam Respublikası ilə ABŞ arasında danışıqların gedişatını qapalı iclasda nəzərdən keçirəcək. İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin iclasda iştirak edəcəyi ehtimal olunur", - o qeyd edib.

    iran parlamenti ABŞ nüvə danışıqları
    Парламент Ирана 9 февраля проведет заседание для обсуждения переговоров с США

    Son xəbərlər

    18:43

    Suriyada daşqınlar nəticəsində 3 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    18:43

    Andrey Demçenko: "Ardıcıl qollardan sonra futbolçuların əhval-ruhiyyəsi aşağı düşdü"

    Futbol
    18:27

    Olimpiadada medal qazanacaq gürcü idmançılara pul mükafatı veriləcək

    Region
    18:11

    Fransada ORION 2026 hərbi təlimləri başlayıb

    Digər ölkələr
    18:02

    Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirinin finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    17:58
    Foto

    Filippində "Basyanq" fırtınası 12 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    17:55

    Qərbi Azərbaycan İcması: Ermənistan məhkəməsinin qərarı Azərbaycanın suverenliyinə qarşı yönəlib

    Xarici siyasət
    17:55

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    17:49

    Tağıyev qəsəbəsində yol-nəqliyyat hadisəsi olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti