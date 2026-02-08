На Филиппинах из-за последствий шторма "Басянг" погибли 12 человек
Другие страны
- 08 февраля, 2026
- 16:54
На Филиппинах из-за разрушительных последствий тропического шторма "Басянг" погибли не менее 12 человек.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал GMA со ссылкой на Управление гражданской обороны.
"Четверо погибших стали жертвами оползня в Кагаян-де-Оро (остров Минданао - ред.), остальные утонули", - отмечается в заявлении.
В целом последствия стихии, сопровождающейся наводнениями и оползнями, затронули почти полмиллиона жителей юга Филиппин, 38 зданий полностью разрушены, 407 частично повреждены.
"Около 467 000 человек пострадали от последствий тропического циклона "Басянг" на Висайских островах и Минданао", - говорится в сообщении.
