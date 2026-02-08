İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Filippində "Basyanq" fırtınası 12 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    • 08 fevral, 2026
    • 17:58
    Filippində Basyanq fırtınası 12 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Filippində "Basyanq" tropik fırtınasının dağıdıcı nəticələri nəticəsində azı 12 nəfər ölüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə GMA telekanalı Mülki Müdafiə İdarəsinə istinadən məlumat yayıb.

    "Dörd nəfər Kaqayan-de-Oroda (Mindanao adası - red.) baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində həlak olub, qalanları isə boğularaq ölüb", - açıqlamada deyilir.

    Ümumilikdə, daşqınlar və torpaq sürüşmələri ilə müşayiət olunan fırtınanın fəsadları Filippinin cənubunda təxminən yarım milyon sakinə təsir göstərib, 38 bina tamamilə dağılıb, 407 bina isə qismən zədələnib.

    "Visayas adasında və Mindanaoda "Basyanq" tropik siklonunun nəticələrindən təxminən 467 000 zərər çəkib", - bəyanatda deyilir.

    "Basyanq" fırtınası Filippin torpaq sürüşmələri
    Foto
    На Филиппинах из-за последствий шторма "Басянг" погибли 12 человек

    Son xəbərlər

    18:43

    Suriyada daşqınlar nəticəsində 3 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    18:43

    Andrey Demçenko: "Ardıcıl qollardan sonra futbolçuların əhval-ruhiyyəsi aşağı düşdü"

    Futbol
    18:27

    Olimpiadada medal qazanacaq gürcü idmançılara pul mükafatı veriləcək

    Region
    18:11

    Fransada ORION 2026 hərbi təlimləri başlayıb

    Digər ölkələr
    18:02

    Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirinin finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    17:58
    Foto

    Filippində "Basyanq" fırtınası 12 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    17:55

    Qərbi Azərbaycan İcması: Ermənistan məhkəməsinin qərarı Azərbaycanın suverenliyinə qarşı yönəlib

    Xarici siyasət
    17:55

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    17:49

    Tağıyev qəsəbəsində yol-nəqliyyat hadisəsi olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti