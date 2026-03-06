İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ceyhun Bayramov İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı BMT Baş katibinə məktub ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 22:46
    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov tərəfindən İranın Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına dron hücumu ilə bağlı BMT Baş katibi Antonio Quterreşə məktub ünvanlanıb.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bunu BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarrik beynəlxalq təşkilatın ənənəvi mətbuat konfransında İranın Azərbaycana dron hücumları ilə bağlı danışarkən deyib.

    S.Dujarrikin sözlərinə görə, məktubda Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə dron hücumu təsvir olunub və sənəd BMT Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri arasında yayılır.

    Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с атакой Ирана на Нахчыван
    Azerbaijan sends letter to UN Secretary-General over Iranian drone attacks on Nakhchivan

